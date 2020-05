Ramos, Messi e Suárez aparecem em clipe de reggaeton!

Chegou o verão e, com ele, músicas que ficarão na cabeça. Anuel está disposto a se tornar o número um e, para isso, ele convocou o melhor time.

O famoso cantor de reggaeton colocou sua música 'Fútbol y Rumba' entre as tendências do YouTube. Para sua nova música, Anuel chamou nem mais nem menos que Ramos, Suárez e Messi.

No clipe, Anuel veste a camisa de Messi e canta uma música cativante com Enrique Iglesias. Nas imagens, Luis Suárez dá uns toques na bola, Sergio Ramos a controla e Messi brinca com seus filhos.

"Champán, fútbol y rumba... y el reggaeton retumba", canta Anuel. A vontade de ver a bola rolar novamente é grande. Enquanto isso, teremos que nos contentar em ver Suárez, Ramos e Messi em um videoclipe de reggaeton.