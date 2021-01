"Ramos? Não nos preocupa, é um profissional e nosso capitão"

Auxiliar técnico do Real Madrid falou sobre a renovação de Ramos. Captura/RealMadridTV

Por conta da ausência de Zinedine Zidane, o auxiliar técnico David Bettoni voltou a aparecer em coletiva de imprensa para analisar o jogo entre Real Madrid e Levante. Em seu repasse, falou de temas da atualidade merengue, como a renovação de Sergio Ramos, os problemas com as lesões e a recuperação do técnico.