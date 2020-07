Ramos, Piqué, Van Dijk e Maguire, mais que zagueiros

Sergio Ramos, certa vez, afirmou ter alma de atacante, mas não é o único zagueiro com esse ímpeto ofensivo. Outros grandes nomes da mesma posição também auxiliam frequentemente os atacantes, casos como os de Piqué, Van Dijk e Maguire.

Uma das formas de comprovar essas características é observando os mapas de calor de cada um deles. As imagens e as estatísticas fornecidas por ProFootballDB, laboratório de dados de BeSoccer, servem como ferramentas para essa análise.

Ramos, o mais atacante

Sergio Ramos é o zagueiro-atacante em alta neste momento. O capitão do Real Madrid vem aumentando seu número de gols principalmente em cobranças de pênalti e até de falta, além de sua contribuição aérea em cobranças de escanteio.

Somando 12 bolas na rede nesta temporada pelo time do Bernabéu, o jogador atingiu seu recorde pessoal e, aos 34 anos, soma 123 gols nos 905 jogos disputados ao longo da carreira - números impressionantes para um jogador de defesa.

Piqué, o menos ofensivo dos zagueiros-atacantes

Piqué é desses jogadores atrevidos dentro e fora do campo. Um jogador de personalidade com as chuteiras e os microfones e que, recentemente, vem contribuindo menos na área dos adversários. No entanto, sua presença na bola aérea é preocupação para qualquer goleiro rival.

O jogador soma 62 gols marcados nos 716 jogos de sua carreira, bons números ofensivos para um zagueiro, mas vale destacar a sua baixa ofensiva nesta temporada, com apenas uma bola na rede pelo time catalão. Na campanha anterior, igualou a sua melhor marca (2014-15) ao somar sete gols pelo Barcelona.

Van Dijk, zagueiro, garçom e atacante de Klopp

Van Dijk é considerado o melhor zagueiro do planeta e foi eleito em 2019 o segundo melhor jogador. No ataque, ele também coleciona momentos brilhantes. Nesta temporada, marcou quatro gols e está a três de superar a sua temporada anterior, quando inclusive deu cinco assistências.

Foi em 2014-15, porém, que ele atingiu a sua melhor estatística na frente, com dez gols e seis assistências pelo Celtic. Aos 29 anos, o atleta do Liverpool soma 418 partidas na carreira, 45 gols e 16 assistências.

Harry Maguire, o mais jovem

Com 27 anos, Maguire é o mais novo dos quatro analisados e percorre mais áreas do campo em relação aos outros três. No entanto, o jogador do Manchester United só entra mais na área adversária do que Piqué.

Seus números de gols são menos expressivos, tendo marcado apenas três nesta temporada e 24 nas 403 partidas disputadas, além do total de 14 assistências. Seu melhor desempenho no ataque em uma temporada foi em 2013-14 com o Sheffield, quando marcou cinco gols e deu duas assistências.