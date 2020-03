Ramos pressiona o clube para que recorra do cartão vermelho

Sérgio Ramos, capitão do Real Madrid, espera que o clube branco recorra da expulsão que ele sofreu contra o Manchester City no Santiago Bernabéu na partida de ida das oitavas da Champions para ter a chance de jogar a volta no dia 17 de março.

O Real Madrid estudou num primeiro momento apresentar um recurso pela expulsão de Ramos, que quatro minutos antes do final da partida, derrubou o brasileiro Gabriel Jesus que partia sozinho em direção a Thibaut Courtois com 1-2 no placar, entendendo que o jogador foi advertido por Daniele Orsato de forma excessiva. De acordo com 'El Larguero', mais tarde o clube recuou.

O recurso ainda não foi transferido para a UEFA, que ainda não publicou as sanções da ida das oitavas-de-final e, como relatado pela 'EFE', fontes do clube, há um debate interno sobre o o medo de que a punição seja ainda maior. Ramos, no entanto, deixou seu desejo claro após o 'Clásico' de domingo contra o Barcelona.

O capitão do Madrid defende que "foi um toque muito leve" em Gabriel Jesus e que "pode ser apitado ou não". É por isso que ele espera que o Real Madrid recorra e use todos os recursos para que ele possa estar presente na volta no Etihad.

"Por mim, é claro que quero que recorra, qualquer possibilidade que o Madrid tenha para que eu possa jogar essa partida, acredito que será aproveitada e eu também pressionarei um pouco", disse Ramos.

"Especialmente pela forma como foi, porque no final o critério utilizado pelo árbitro é muito relativo. Para alguns pode ser e para outros não, mas pode marcar a falta e me dar o amarelo, ou simplesmente marcar a falta. Será um jogo maravilhoso de volta e eu jogando ou não, vamos dar a vida em campo", acrescentou ele.