Ramos, quase descartado para a estreia na Champions

Sergio Ramos não participou da primeira parte das atividades do grupo comandadas por Zinedine Zidane nesta terça-feira, em trabalho de preparação focado na estreia dessa quarta-feira na Champions League 2020-21 diante do Shakhtar Donetsk.

O Real Madrid, compartilhou pelas redes sociais, imagens de um treinamento que teve a presença parcial de Mariano Díaz e do zagueiro, como comunicou o próprio clube.

"O treino teve início com exercícios de aquecimento e prevenção. Os futebolistas comandados por Zidane prosseguiram com séries de controlo e pressão, bem como combinações com finalização. Depois, disputaram varios jogos em campos de dimensões reduzidas e trabalharam os passes e os remates à baliza. Mariano e Sergio Ramos completaram uma parte da sessão com o grupo e uma outra à parte no ginásio, enquanto Hazard, Carvajal e Odriozola exercitaram-se no interior das instalações", informou o Real Madrid.

O zagueiro teve de sair de campo na partida do sábado contra o Cádiz devido a uma pancada sofrida no joelho. Ele aguentava o incômodo e trabalhava normalmente até essa segunda-feira, quando se exercitou com o resto de seus companheiros.

A proximidade do primeiro 'Clásico' da temporada contra o Barcelona, no próximo sábado, deverá motivar a opção de evitar o desgaste de Sergio Ramos contra o Shakhtar.

Caso force para estar no jogo da Champions, pode acabar agravando o problema físico e virando ausência diante do maior rival, além de correr risco de ser desfalque por um prazo mais longo. Espera-se, portanto, que o zagueiro não participe da estreia contra os ucranianos.

Com isso, o técnico Zinedine Zidane pode escalar Nacho compondo a zaga com Raphaël Varane e colocar Lucas Vázquez no lado direito, já que Dani Carvajal e Álvaro Odriozola se recuperam de lesão. Hazard é outro desfalque garantido.

O Real Madrid deverá ter de enfrentar o seu primeiro jogo na mais importante competição europeia sem seu capitão, um talismã em forma de 'zagueiro-artilheiro', cuja ausência quase sempre diminui as chances de sucesso da equipe do Santiago Bernabéu.