Ramos rebate críticas sobre arbitragrem: "ninguém nos deu nada"

Confira a entrevisa de Sergio Ramos após a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Mallorca, válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol de 2019/20. O zagueiro espanhol fez questão de rebater as críticas sobre arbitragem, valorizando o trabalho que o elenco tem feito após a quarentena.

"Há muito barulho porque somos os líderes de novo. Eles não falaram muito antes. Eles falam sobre VAR, mas não acho que alguém tenha tido vantagem na temporada. Não damos atenção para o barulho. O VAR pode ajudar ou prejudicar, não acho que eles tomam decisões predeterminadas", disse o capitão.