Ramos se une ao #10ToquesChallenge

A quarentena do COVID-19 em casa, adicionada ao produto principal desse estado de alarme, levou ao nascimento de um novo e divertido desafio: #10ToquesChallenge.

Balotelli foi um dos primeiros a fazer dez embaixadinhas com rolo de papel higiênico, um teste ao qual os jogadores do Levante e do Athletic Bilbao se juntaram logo depois, embora o tenham renomeado como #ElRetoDelPapel (O desafio do papel).

E, como não poderia ser diferente, Sergio Ramos não quis perder o encontro com o rolo de papel e entrou na nova moda nesta longa quarentena devido à crise do coronavírus.

O capitão do Real Madrid enviou um vídeo em suas redes sociais oficiais demonstrando sua habilidade com papel higiênico, mas não antes de dar a todos os seus seguidores alguns passos de dança na academia de sua própria casa.