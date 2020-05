Ramsey e Douglas Costa levariam Pogba de volta à Juve?

Tudo parece indicar que Paul Pogba concentrará os esforços da Juventus neste próximo mercado de verão. O jogador do Manchester United hoje pode retornar a Turim, mas a 'Vecchia Signora' deve primeiro convencer o clube inglês. E o dinheiro pode não ser suficiente.

Está chegando um mercado de transferências estranho, no qual não haverá tantas transferências em troca de dinheiro porque, bem, dificilmente haverá dinheiro. Isso levará os clubes a apostar na troca.

A Juve ofereceria ao United não um, mas dois jogadores para convencer os 'demônios vermelhos' a deixar Pogba ir. E esses seriam, de acordo com Nicolò Schira, Aaron Ramsey e Douglas Costa.

O primeiro chegou no verão passado, a custo zero, vindo do Arsenal, o clube onde ele construiu a grande maioria de sua carreira. Ele jogou 24 jogos, apenas metade deles como titular, marcando quatro gols.

O segundo vive seu terceiro ano como um 'bianconero'. Chegou em 2017, vindo do Bayern, e nesta temporada, sob as ordens de Maurizio Sarri, perdeu muito do destaque das temporadas anteriores. Ele jogou apenas 18 jogos, começando em oito deles, num total de 90 partidas com a 'Vecchia Signora' até o momento.