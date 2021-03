Rangers pode ser campeão nesse domingo após 10 anos

Invicto no Campeonato Escocês de 2020-21, o Rangers derrotou o St. Mirren neste sábado e se aproximou do título nacional, que pode ser conquistado nesse domingo, acabando com uma espera de 10 anos.

O placar de 3 a 0 em casa foi garantido com gols de Ryan Kent (14 minutos), Alfredo Morelos (16) e Ianis Hagi (46). Faltando seis rodadas para o final da competição, o time do treinador Steven Gerrard chegou a 21 pontos de vantagem sobre o Celtic na liderança.

A equipe pode ser campeã neste domingo caso o Celtic não vença o Dundee United. Se o maior rival vencer, será necessário apenas um ponto nas últimas rodadas.

Confirmando o título da atual edição, o Rangers será campeão pela 55ª vez em sua história. Caso levante a taça neste fim de semana, quebrará seu próprio recorde de conquista antecipada, com cinco rodadas antes do fim.