Rangnick, Spalletti, Icardi... como será o Milan 20-21?

Parece claro que Stefano Pioli não vai continuar no Milan. No clube 'rossoneri' não há uniformidade de opiniões a cerca da sua continução no banco do clube. O time italiano já estuda alguns nomes.

Ralf Rangnick, diretor esportivo das equipes da marca Red Bull na Europa, como o RB Leipzig, é o grande candidato ao banco, não é o único.

Luciano Spalletti também surge como opção, de acordo com 'La Gazzetta dello Sport'. O italiano está há meses sem clube desde que abandonou a Inter de Milão.

Jogadores também não faltam. Mauro Icardi é um grande sonho e não entra nos planos nem da Inter e nem do PSG. Um sonho bem caro. Ibrahimovic não deve continuar.

A revolução passa por mais jogadores e também por membros da diretoria. Com Boban fora, Paolo Maldini poderia deixar o conjunto da Lombardia.