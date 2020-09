Após a derrota por 1 a 0 contra o Flamengo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Raniel concedeu entrevista e comentou sobre o momento em que ganha espaço no Santos.

Confira no vídeo o depoimento do atacante, que agradeceu a chance dada por Cuca, falou sobre os dois gols santistas anulados pelo VAR e comentou a expectativa para o próximo confronto da equipe, diante do Vasco, na próxima quarta-feira.