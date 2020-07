Raniel destaca a intensidade dos treinos de Jesualdo

A semana de treinamentos do Santos começou com uma novidade. Pela primeira vez após a quarentena, todo o grupo esteve presente sobre o gramado.

Jesualdo Ferreira realizou um trabalho técnico de triangulações e finalizações antes de exercício tático em campo reduzido. Após as atividades, o atacante Raniel ressaltou a intensidade do treino do comandante português.

“Desde que retomamos os treinos, a pegada da comissão está sendo bem dura. E isso é muito bom. A partir do momento que a gente chega em casa exausto, sabemos que a atividade foi bem produtiva. Trabalhamos bem durante vários dias seguidos, finais de semana também. O professor está sempre no nosso pé, cobrando bastante intensidade. Tenho certeza que isso vai fazer uma diferença lá na frente, pois não vamos sentir tanta falta de ritmo quando os jogos voltarem”, afirmou o camisa 12.

O jogador de 24 anos teve passagens por Cruzeiro, Santa Cruz e São Paulo. No Peixe, soma seis jogos e dois gols marcados. Raniel ainda projetou os próximos momentos do time.

“Foi muito bom fazer o primeiro treino com todo o grupo reunido. Fizemos o exame e todos estão livres do coronavírus, graças a Deus. Agora é trabalhar focado com todos juntos e já pensando na partida contra o Santo André. Não foi fácil ficar quatro meses parado, então a ansiedade está tão grande que parece que ainda vou estrear pelo clube. Tive um bom início aqui, e espero construir uma grande história no Peixe”, concluiu o atacante.

O retorno do Campeonato Paulista está marcado para o próximo dia 22. O Santos terá a sua primeira partida contra o Santo André na 11ª rodada, ainda sem data, horário e local definidos.