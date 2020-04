Ranieri diz que fica na Sampdoria

Claudio Ranieri chegou em outubro na Sampdoria para reativar um grupo que havia começado muito mal a Serie A.

O experiente treinador anunciou que continuará no clube, apesar do futuro incerto do futebol italiano, paralisado como todos os outros devido ao coronavírus.

"Com certeza, estou ambientado e tenho mais um ano de contrato. É claro, se o presidente estiver de acordo", disse o ex-Leicester, Roma, Inter, Atlético, Chelsea, Juventus, Valência, Mônaco...

Ranieri pegou a 'Samp' na laterna do Campeonato Italiano e agora o time é o 16º colocado com 26 pontos, fora da zona de rebaixamento.