Corinthians e Flamengo entre as camisas mais emblemáticas do futebol

A 'France Football' publicou em sua última edição uma lista em que foram eleitas as 50 camisas mais emblemáticas da história do futebol mundial. E dois mantos de clubes brasileiros foram lembrados: camisa preta do Corinthians da Democracia, entre 1982 e 1983, e a do Flamengo de Zico, usada entre 1970 e 1980.

O critério pelos próprios jornalistas da France Football foram, segundo o site da revista, escolher as "camisetas que os fizeram sonhar, tremer, vibrar". Ainda de acordo com a publicação, a lista poderia ajudar a compreender o por quê as camisas carregam consigo um sentimento de pertencimento.

A camisa da Democracia Corintiana ficou em 24º lugar. Na justificativa, a revista lembra que aquela camisa remete a mais do que somente futebol. Foi um instrumento político contra a ditadura militar da época.

"Mais que um clube. Uma instituição que faz parte da história do Brasil. O Corinthians, que teve lendas como Garrincha, Sócrates ou Ronaldo, pediu que seus 40 milhões de torcedores fossem às ruas participar da história local", afirma a revista.

"Em 1982, os jogadores do Corinthians, aliados aos sócios, instauraram a 'Democracia Corinthiana', um movimento ideológico contra a ditadura militar em curso no país. Em 15 de novembro de 1982, na final do Campeonato Paulista, os jogadores entraram com uma faixa com a inscrição 'Dia 15, vote', incitando a população a exercer seu direito e votar. Mais do que um clube", concluiu.

Já a camisa do Flamengo de Zico ficou na 43º colocação. O texto explicando a escolha da camisa, no entanto, traz um erro ao colocar Garrincha como um ídolo do clube. A passagem do jogador rápida e sem brilho.

"Paixão rubro-negra profunda. Na cidade do samba, alegria e, sobretudo, das cores, o Rio de Janeiro, ver artistas brincando de rubro-negro traz um contraste sagrado. No entanto, essas são as cores históricas do clube mais popular do Brasil. Na época, o Mengão viu nomes como Garrincha tomarem conta do futebol local, mas estava se preparando para entrar na era de ouro", diz a publicação.

"Um homem mudou tudo: Arthur Antunes Coimbra, conhecido como Zico. O brilhante camisa 10 permitiu ao Flamengo enriquecer suas conquistas nacionais, um primeiro título de campeão do Brasil e diversos troféus do Rio de Janeiro, mas não foi só: também cresceu em escala internacional. A Copa Libertadores de 1981 coroou Zico e sua equipe, antes que estes vencessem a Copa Intercontinental. Em Tóquio, o Flamengo derrotou o Liverpool sem nenhuma dificuldade pelo placar de 3-0. Um novo feito que colocaram Zico e o Flamengo no patamar das lendas", concluiu.

Além dessas camisas dos clubes mais populares do país, três camisas da seleção brasileira foram eleitas para a lista: em quatro lugar, a camisa da Copa de 1970; em 26º, a camisa da Copa de 1986; e em 49º, a camisa da Copa de 1958.

Sobre a quarta colocada, a revista exalta Pelé: "Esta túnica tem um nome. Pelé. Ela ainda tem um número. Dez. Durante uma Copa do Mundo, a camisa de uma seleção campeã do mundo nunca será tão identificável, mesmo que os nomes dos jogadores, na época, não estivessem reunidos nas costas".

A camisa de 86, segundo a publicação, ficou mais marcada para eles (franceses) do que para os brasileiros. Foi a camisa usada pela seleção na eliminação para Les Bleus nas quartas de final da Copa do México. Sobre a camisa de 58, a France Football lembra que ela era feita de um tecido grosso, mutio diferente dos usados atualmente, e ainda diz que "há alma nesta camisa vintage".

Em primeiro lugar, foi eleita a caisa do Ajax de 1971 a 1973. A camisa foi usada pelo revolucionário time holandês e pelo craque Johan Cruijff. Como em todas as listas, a publicação traz algumas polêmicas. A camisa dos anos de 1975 e 1977 do Saint-Étienne ficou em segundo lugar e a camisa do Santos de Pelé não foi citada entre as 50 mais emblemáticas da história.

A camisa "mais recente" citada foi a do Real Madrid de 2001-2002, ano do nono título europeu do clube. A camisa ficou marcada pelo golaço de Zinedine Zidane na final da Liga dos Campeões. Na próxima temporada, o Real Madrid deve usar uma camisa em homeagem àquele ano.

Confira a lista da France Football:

1 - Ajax 1971-1973

2 - Saint-Étienne 1975-1977

3 - Holanda 1974

4 - Brasil 1970

5 - Boca Juniors 1981

6 - Peru 1970-1982

7 - Argentina 1986

8 - Juventus 1983-1985

9 - França 1984

10 - PSG 1982-1983

11 - França 1998

12 - Celtic 1966-1967

13 - Olympique Marselha 1992-1993

14 - Milan 1989-1990

15 - Liverpool 1977-1978

16 - Real Madrid 1956-1964

17 - Bastia 1977-1978

18 - União Soviética 1960

19 - New York Cosmos 1975

20 - Napoli 1988-1989

21 - Barcelona 1974-1976

22 - Arsenal 1970-1971

23 - Real Madrid 2001-2002

24 - Corinthians 1982 e 1983

25 - River Plate 1949-1950

26 - Inglaterra 1966

27 - Sampdoria 1991-1992

28 - Brasil 1986

29 - Zaire 1974

30 - Croácia 1998

31 - França 1982

32 - Nottingham Forest 1978-1979

33 - França (vs Hungria) 1978

34 - West Ham 1974-1976

35 - Reims 1958-1960

36 - Inter de Milão 1963-1964

37 - Barcelona 1998-1999

38 - Alemanha Oriental 1974

39 - Argentina 1978

40 - Holanda 1988

41 - Camarões 2002

42 - Leeds United 1974-1975

43 - Flamengo - Anos 70 e 80

44 - Napoli 1985-1987

45 - Alemanha Ocidental 1974

46 - Itália 1982, goleiro

47 - Ajax 2018-2019

48 - Alemanha Ocidental 1988-1991

49 - Brasil 1958

50 - Lens 1988-1999