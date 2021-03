Raphael Guerreiro é cortado da Seleção Portuguesa

A Seleção Portuguesa confirma uma baixa importante para os compromissos da equipe pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar contra Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo.

Em entrevista coletiva nessa terça-feira, o treinador Fernando Santos confirmou o corte de Raphael Guerreiro, lateral do Borussia Dortmund, que não conseguiu se recuperar a tempo.

"O Raphael vai ficar de fora. Tem esta lesão já há cerca de três semanas, ele podia chegar sem estar pronto à Seleção, mas poderia evoluir favoravelmente. Ontem, depois da análise feita e da conversa com o departamento médico, chegámos à conclusão que dificilmente poderá reunir as condições para defender as cores de Portugal. O Raphael está fora destes três jogos e vai voltar ao Dortmund. Não vou chamar ninguém para substitui-lo", disse o treinador.

O luso deixou o campo contra o Borussia Mönchengladbach com uma lesão na panturrilha no dia 02 de março, e ainda não se recuperou completamente.