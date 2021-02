Raphael Veiga dedica título da Libertadores para vô falecido

Raphael Veiga utilizou suas redes sociais para comemorar o título da Libertadores 2020. Na publicação, no Instagram, agradaceu família, amigos, namorada e torcedores. A maior homenagem foi ao avô, já facelido, que o fez ser torcedor do Verdão

"Valeu a pena cada suor, cada dia nublado, para cumprir minha promessa escrita nesse bilhete, espero do fundo do meu coração, que aí do céu o Senhor esteja muito feliz!", afirmou o atleta, de 25 anos.

Leia a carta de Raphel Veiga na íntegra:

Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que um dia estaria vivendo tudo isso! Uma mistura de sentimentos, que, mesmo que eu escrevesse o melhor texto do mundo, ainda assim não seria suficiente para expor minha alegria!.

Sei que o caminho até aqui não foi fácil, muitas coisas aconteceram, foi um processo demorado, longo, mas que me ajudou a chegar totalmente preparado pra esse momento de responsabilidade!.

Desde pequeno convivi nesse ambiente verde e branco, e hoje estar vivendo isso é algo que o Joelmir Beting definiu muito bem: Explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é totalmente desnecessário. E a quem não é palmeirense, é simplesmente impossível.”.

É campeão! Jogadores do Palmeiras vão à loucura após apito final

Breno Lopes, com gol nos acréscimos, garantiu o título para o Alviverde

Hoje é o dia mais feliz da minha vida!.

Sei que para eu estar de pé hoje aqui, muitos estiveram de joelhos! Obrigado Deus, pelo seu INFINITAMENTE MAIS... Obrigado a cada um que me ajudou na caminhada, afinal, ninguém consegue nada sozinho!.

Pai, Mãe, irmão, Esse momento é nosso, em toda minha caminhada vocês estiveram do meu lado e sem vocês, com toda ctza, eu não estaria aqui!.

Bubu, obrigado por ser quem você é, por cada conversa, pela parceria, pelos incentivos em que nesses meses de namoro me ajudaram a viver tudo isso. Você é especial!.

Aos amigos, vocês foram muitas vezes a companhia que eu precisava. Obrigado pelo apoio e torcida em todo esse tempo! Agora é hora de comemorarmos juntos..

E para o senhor, Vô, eu te dou esse título! Pq sem o senhor, eu não seria palmeirense! Valeu a pena cada suor, cada dia nublado, para cumprir minha promessa escrita nesse bilhete, espero do fundo do meu coração, que aí do céu o Senhor esteja muito feliz!.

Eu te amo!.

Por fim, Família Palmeiras, foi um privilégio representar cada um de vocês dentro de campo nesta campanha. Podem ter certeza que vocês chutaram todas as bolas comigo. A AMÉRICA É VERDE DE NOVO!