Rashford e o abuso nas redes sociais

Uma das qualidades pelas quais um jogador de futebol é admirado é poque ele se sente uma pessoa normal, algo que representa Rashford. O craque, muito atento às causas sociais, voltou a ser o protagonista mas por outro motivo.

O atacante do Manchester United quis enviar uma mensagem às plataformas que lidam com as redes sociais para tentar acabar com os abusos cometidos. E isso é impulsionado pelos ataques que Bielsa ou Arteta, entre outros, têm recebido ultimamente.

"O abuso online deveria ser fácil de parar, basta desativar as contas. Sabemos que é muito fácil criar quatro ou cinco contas, mas se você tiver que bloquear todas elas, bloqueie todas", disse Rashford no 'Sky Sports News'.

Além disso, o atacante continuou na mesma linha: "As pessoas devem aproveitar (redes) e não abusar. Temos sorte de poder nos conectar com pessoas de todo o mundo e de diferentes culturas e religiões. Usá-las de forma negativa é algo estúpido".