Rashford faz governo manter ajuda a crianças pobres

O atacante Marcus Rashford motivou o governo britânico a aumentar os investimentos públicos para a alimentação de crianças pobres. O jogador do Manchester United se manifestou pelo Twitter com um pedido escrito que teve grande compartilhamento.

A distribuição de comida para essa parte da população seria encerrada nos próximos meses, durante o verão local. No entanto, o governo local reagiu à solicitação do atleta e estendeu o período com o programa público.

"Nem sei o que dizer. Apenas observem o que podemos fazer quando nos unimos. Esta é a Inglaterra em 2020", comentou o atleta em comemoração. "Isso não é sobre mim ou sobre vocês, não é sobre política, é um grito de ajuda a pais vulneráveis de todo o país", acrescentou Rashford se referindo aos parlamentares.