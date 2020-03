Rashford, na luta para voltar ainda nessa temporada

Nas últimas semanas, espalhou-se no Manchester United e na Seleção Inglesa o medo de que o problema nas costas sofrido por Marcus Rashford fosse de notável gravidade.

Havia rumores de que ele não jogaria mais nesta temporada e até mesmo que a Eurocopa estivesse em perigo para o atacante, de longe o melhor jogador 'red devil' desta temporada.

Bem, as previsões talvez tenham sido muito adiantadas. De acordo com o 'The Telegraph', os últimos resultados do scanner feito ao jogador revelam que Rashford poderia jogar novamente nesta temporada.

Claro, ele terá que fazer sua parte com muito trabalho durante a recuperação, mas a possibilidade está aí. O atacante é o primeiro interessado em retornar o mais rápido possível, pois isso permitirá que ele jogue minutos e esteja em campo na Eurocopa, no qual ele será, se nada de estranho acontecer, um dos destaques da equipe de Gareth Southgate.

Nesta temporada, Marcus Rashford jogou 31 jogos até sua lesão, com 27 titularidades, 19 gols e cinco assistências. É a temporada mais prolífica do atacante, que era o maior goleador com 13 gols.