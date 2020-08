Rashica se reuniu com o Napoli

O futuro de Milot Rashica vai se encaminhando para a Itália. O jogador do Kosovo entrou na mira de vários clubes nesse mercado, mas parece que o Napoli saiu na frente.

De acordo com informações publicadas no TuttoSport', Rashica teria se reunido nos últimos dias com Cristiano Giuntoli, diretor esportivo do conjunto italiano.

Assim, o time napolitano lidera a corrida pela contratação do atacante, mas a operação ainda não está sacramentada.

Borussia Dortmund, Liverpool e RB Leipzig são alguns dos clubes interessados pelo jogador, e caso queiram realmente contar com os seus serviços, terão que superar o Napoli.