Raúl García, a melhor aposta de Marcelino

Tudo é felicidade no Athletic Bilbao desde que Marcelino assumiu o banco do clube. Com o novo treinador, a equipe basca conseguiu conquistar a Supercopa da Espanha e segue viva na luta pela Copa del Rey.

A contratação do treinador asturiano tem sido um alento mental para um elenco que parecia um tanto estagnado e, acima de tudo, deu vida a um jogador que, dispensa apresentações, é vital para o bom trabalho da equipe.

E é que Marcelino conseguiu realizar um 'contrataço' com Raúl García. O navarro atravessava uma temporada muito complicada em termos de desempenho, mas tudo mudou com o ex-Valencia ou Sevilla no banco.

'Rulo' teve um papel decisivo na Supercopa Espanhola ao marcar os dois gols que deram à equipe a vitória sobre o Real Madrid e, apesar de não ter marcado, fez um bom jogo na final contra o Barcelona.

Quase sem tempo para assimilar o título, Raúl García foi mais uma vez decisivo para o Athletic, pois o seu gol colocou o empate momentâneo na segunda rodada da Copa do Rei contra o Ibiza e deu início ao caminho da virada. Agora, depois de fazer gol em ambas as competições, o jogador espera continuar contribuindo com o clube também na LaLiga, com o Getafe sendo o próximo rival.