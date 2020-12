Raúl Jiménez deixa o hospital e se recupera em casa

O jogador mexicano do Wolverhampton Wanderers, Raúl Jiménez deixou o hospital onde estava internado e já se encontra em casa sob os cuidados da sua família, após fraturar o crânio no último final de semana.

A alta de Jiménez foi confirmada pelo treinador Wolverhampton Wanderers, Nuno Espirito Santo, em declarações a Amazon Prime' antes do duelo contra o Liverpool.

"Raúl está em casa. Estamos muito felizes por isso. Está melhorando e pouco a pouco voltará a normalidade", disse o treinador português.

Aos 29 anos, o mexicano foi internado no último domingo após um violento choque de cabeça com David Luiz. O atacante foi operado e ficou em observação no hospital até receber alta.