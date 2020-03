"Raúl Jiménez é mais jogador que Cristiano Ronaldo"

Daniel 'Ruso' Brailovsky, ex-jogador do América e jornalista esportivo mexicano, deixou claro que vê Raúl Jiménez com potencial para jogar em algum gigante da Europa, como o United. O nome do atacante já foi fortemente especulado como reforço dos 'red devils'.

Brailovsky voltou a dizer que o mexicano é mais completo que Cristiano Ronaldo, estrela da Juventus: "Claro que mantenho minha posição. Raúl é muito mais jogador que Cristiano. Um jogador de equipe que marca gols, que ajuda os companheiros, que não é individualista".

Diante da reação dos seus companheiros de palco na 'Fox Sports', o ex-jogador explicou melhor a sua ideia: "Você vão me perguntar cinco vezes? Sim, é muito mais completo, joga para o time, tem bons movimentos, é mais jovem...".

"Se você falar de artilheiro, claro que Cristiano é mais, mas jogador, Jiménez é mais jogador", concluiu.