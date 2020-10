VÍDEO: Raul Prata fala sobre lesão e meta de pontos do Sport no Brasileiro

O Sport se prepara para o duelo de sábado contra o Athletico-PR, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. A bola rola no Recife a partir das 16h (horário de Brasília).

A equipe pernambucana chega com 21 pontos somados em 18 partidas e ocupa a 12ª colocação e encara adversários que tentam sair da zona de rebaixamento, onde estão com 16 pontos na 18ª posição.

Confira no vídeo acima a entrevista com Raul Prata, que fala sobre lesão e meta de pontos do time na competição nacional.