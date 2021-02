RB Leipzig brigou por Osimhen com o Napoli

Julian Nagelsmann reconheceu em entrevista ao 'Kicker' que o RB Leipzig estava lutando para contratar Victor Osimhen. No entanto, o preço saiu do controle e acabou sendo levado pelo Napoli, que pagou 70 milhões ao Lille.

"Temos um orçamento e todos os atacantes que marcam muitos gols custam mais de 50 milhões de euros. Para ser sincero, aquilo foi muito para nós", explicou o treinador dos alemães.

Em vez de Osimhen, foi Alexander Sorloth quem chegou. O norueguês teve um bom ano na Turquia e o RB Leipzig gastou 20 milhões com ele. O jogador marcou apenas dois gols, mas Nagelsmann está confiante no seu crescimento: "No Trabzonspor foi um artilheiro de confiança e estamos trabalhando para transformá-lo nisso também aqui".

Além disso, defendeu não entrar nas transações milionárias que reinam no mercado: “Se você é um clube 'top' e hoje gasta 60 milhões de euros com um jogador, vai te ajudar a melhorar as coisas. Se você investir 15, vai servir para dar profundidade ao elenco e manter a perspectiva".

Por fim, elogiou outro atacante, Dani Olmo: "Acho que é um jogador impressionante, nos dá muita energia e tem uma grande mentalidade. Se aprender a falar melhor alemão, será um verdadeiro líder".