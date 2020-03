Da 5ª divisão às quartas da Champions em onze anos

O clube foi fundado em 2009, recebeu grande investimento da marca Red Bull e chegou à elite do futebol europeu.

Para isso, teve que subir cada degrau desde a Oberliga, quinta divisão do futebol da Alemanha. Em onze anos, o ápice da história do clube foi atingido contra o tradicional Tottenham.

Os novatos e os velhos conhecidos do futebol do Velho Continente encerraram seu confronto duplo com um placar agregado de 4 a 0, que foi definido com os 3 a 0 desta terça-feira.

O time de José Mourinho visitou o RB Leipzig precisando reverter o 1 a 0, mas saiu com a derrota e dúvidas sobre o trabalho do treinador português, que chegou à maior sequência sem vitórias em sua carreira.

Enquanto isso, os alemães comemoram a vaga das quartas de final e seguem na briga do Campeonato Alemão. A equipe ocupa a terceira posição, a quatro pontos do Borussia Dortmund e a cinco do Bayern de Munique.

Se avançou tanto em apenas onze anos, fica a curiosidade sobre o futuro de um time com tamanha ascensão no futebol nacional e internacional. Até onde o RB Leipzig pode chegar nessa Champions League.