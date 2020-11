RB Leipzig desperdiça a chance de ser o líder

O RB Leipzig perdeu uma boa chance de ameaçar o Bayern de Munique na liderança da Bundesliga, que não conseguiu vencer em seu campo com o Werder Bremen (1-1), pois não passou do empate em Frankfurt contra o Eintracht (1 -1).

A equipe de Julian Nagelsman só saiu com um ponto do Deutsche Bank Park e ainda está a dois do primeiro lugar.

RB Leipzig esbarrou em adversário encalhado na 11ª posição. Já acumula cinco jogos sem vencer e a cada rodada se distancia mais das posições europeias.

Ele não conseguiu se reencontar com a vitória com o RB Leipzig, apesar de estar à frente no placar pouco antes do intervalo, quando uma falta distante cobrada pelo francês Obite Evan N'Dicka levou a bola aos pés do marroquino Aymen Barkok contra a passividade da defesa visitante. Ele não falhou e venceu o húngaro Peter Gulacsi.

A equipe de Nagelsman, que no intervalo substituiu o espanhol Dani Olmo pelo sueco Emil Forsberg e Alexander Sorloth para entrar o dinamarquês Yussuf Poulsen, que empatou aos 57 minutos. Foi precisamente Poulsen quem deixou tudo igual no placar ao vencer Kevin Trapp, após um cruzamento do espanhol Angeliño.

Qualquer um poderia ter vencido, mas ninguém conseguiu. O empate é insuficiente para ambos. Para o Eintracht Frankfurt, que ainda não venceu, e para o Leipzig, que perdeu um dia favorável para assumir a liderança.