RB Leipzig estende a mão a Todibo

O mercado de transferências não abriu, mas os clubes estão planejando suas estratégias para o verão. No RB Leipzig, eles procuram um zagueiro.

O 'Sport' afirma que Jean-Clair Todibo é um dos nomes na agenda do clube alemão. O jovem defensor é muito do gosto do clube.

Este ano, ele jogou por empréstimo no Schalke 04. Portanto, ele tem experiência na Bundesliga, um ponto a seu favor.

No RB Leizpig, eles estão preparados para possíveis saídas. Dayot Upamecano e Ibrahima Konaté, duas de suas principais peças na defesa, podem aparecer. Assim, a chegada de um zagueiro foi marcada como uma prioridade no clube.

O Barça sabe que Todibo não terá falta de pretendentes. Times como o Everton na Inglaterra ou a Roma na Itália já se interessaram por ele.

O clube catalão, diz 'Sport', planeja receber 30 milhões de euros por sua venda. Resta saber se o RB Leipzig está disposto a atender a essas expectativas econômicas.