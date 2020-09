RB Leipzig estreia na Bundesliga com vitória

O RB Leipzig começou, neste domingo, sua participação na Bundesliga e contou com gols de Forsberg e Poulsen para chegar ao intervalo com placar favorável.

A vantagem começou a ser construída aos 17 minutos em cobrança de pênalti convertida após Dani Olmo ser derrubado na área. O espanhol ainda daria a assistência com cruzamento para o segundo.

No início da etapa final, Mateta reduziu a vantagem logo aos 48 minutos, mantendo sua boa fase diante dos goleiros adversários após seus três gols na Copa da Alemanha.

No entanto, os anfitriões voltaram a balançar as redes três minutos depois. Quem fechou o placar foi Haidara, deixando o RB Leipzig com seus primeiros três pontos para iniciar uma campanha sem seu artilheiro Timo Werner.