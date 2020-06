RB Leipzig nega acordo com Chelsea por Werner

Timo Werner será uma das grandes jogadas deste verão. O Chelsea tem 55 milhões de euros prontos para contratá-lo, mas o RB Leipzig negou que há um acordo.

Oliver Mintzlaff, gerente da equipe alemã, reconheceu que a saída de Werner é muito provável, mas que ainda não confirmaram a venda com a equipe de Londres.

"Não, ainda não tivemos uma troca. Portanto, não temos nada a relatar. Timo Werner é jogador do RB Leipzig", disse o gerente da 'Sky Alemania'.

Mintzlaff explicou que era importante "estender o contrato" com o jogador. "Fizemos isso no verão passado porque é importante para o nosso clube que nenhum jogador saia a custo zero. É claro que existe uma cláusula de saída que colocamos em seu contrato para dar a ele a oportunidade de dar o próximo passo", disse ele.

"Agora Timo é quem manda, não nós. Até agora, ele não recorreu à cláusula nem nenhum clube nos enviou um contrato de transferência", afirmou o gerente do RB Leipzig sem rodeios.