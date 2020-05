RB Leipzig perde a chance de encostar no vice

O RB Leipzig chegou à 28ª rodada da Bundesliga podendo empatar em pontos com o Borussia Dortmund na vice-liderança, que perdeu para o Bayern de Munique um dia antes. Já o Hertha Berlin, em 11º com 34 pontos, tentava a sua terceira vitória consecutiva desde a volta da competição.

Os comandados de Julian Nagelsmann começaram com a iniciativa ofensiva e conseguiram a primeira finalização com Laimer. A resposta veio com rapidez e eficiência.

Aos oito minutos, os visitantes reagiram com dois cruzamentos seguidos. No segundo, em escanteio cobrado por Plattenhardt, Grujic nem precisou saltar. Sozinho, ele chutou de primeira para o fundo do gol de Gulácsi.

Foi Klostermann quem conseguiu o empate dos donos da casa. Ele se deslocou em cobrança de escanteio para o primeiro pau, se adiantando aos zagueiros adversários, para cabecear cruzado e empatar.

O primeiro tempo parelho teve leve vantagem dos donos da casa, que tiveram 54% da posse de bola e finalizaram seis vezes (três a gol). O Hertha Berlin somou cinco finalizações (uma a gol).

Após o intervalo, o Hertha Berlin equilibrou o jogo e passou a ter uma vantagem importante aos 62 minutos, quando Halstenberg deu um carrinho em Matheus Cunha e foi expulso por receber seu segundo cartão amarelo.

Apesar de ter um jogador a menos, quem voltou a mexer no placar foram os anfitriões, com gol de Schick. No entanto, ele não teve tanto mérito, já que recebeu uma enorme contribuição do goleiro adversário. Jarstein cometeu um erro grosseiro ao cair tranquilo para pegar o forte chute rasteiro. Ele deixou escapar e viu a bola entrar devagar.

Matheus Cunha estava muito ativo, possivelmente com motivação extra por estar enfrentando seu antigo time, onde não teve as oportunidades desejadas. O brasileiro, destaque da Seleção Olímpica, foi fundamental para o empate ao invadir a área driblando ser parado por Lookman com falta. O pênalti foi cobrado com sucesso por Piatek.

Com o empate, o RB Leipzig agora tem 55 pontos e permanece na terceira colocação. O Herth Berlin, com 35, fica na décima posição.

No próximo sábado, o time da capital recebe o Augsburg. O time Julian Nagelsmann, na segunda-feira, visita o Colônia.