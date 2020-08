Assim vivemos o RB Leipzig - PSG

Prev.

O RB Leipzig iniciou a Champions sendo o primeiro do grupo G com onze pontos de vantagem sobre o Lyon. O grupo também tinha Benfica e Zenit. A única derrota do time alemão foi contra os franceses, por 2 a 0 fora de casa. Nas oitavas, passou pelo Tottenham com vitória por 1 a 0. Nas quartas, eliminou o Atlético de Madrid com o placar de 2 a 1.