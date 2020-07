RB Leipzig quer blindar Upamecano

Quatro clubes gigantes da Europa querem ele, mas seus donos lutarão para mantê-lo: e falamos de Dayot Upamecano. O RB Leipzig sabe que possui uma das pérolas mais brilhantes do continente e, segundo o portal 'Mirror', tem em mente renová-la por conta da longa fila de pretendentes que o seguem.

Seu contrato atual termina em 2021. Isso não faz outra coisa que não alimentar os rumores sobre sua partida. As equipes interessadas esperariam apenas um ano para que o jogador se una ao seu time com um valor baixo e, por isso, a diretoria se veria forçada a vender.

E é isso que os alemães querem evitar. Seu valor de mercado é de 17,9 milhões de euros, mas pode disparar, considerando que algumas das entidades com mais capital no Velho Continente o desejam. Independentemente de ficar ou deixar uma grande quantia nos cofres, o ideal seria ampliar seu contrato.

Upamecano tem apenas 21 anos e quase toda a sua carreira pela frente. Com isso, ele também terá muito a ver com o que acontece no futuro próximo. O mercado de transferências já está aberto e, em breve, Arsenal, Real Madrid, Chelsea e Bayern poderão começar a bombardear com propostas.