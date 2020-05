RB Leipzig quer redução no preço de Schick

A Roma decidiu ceder Patrick Schick ao RB Leipzig por não ter lugar para ele na Itália.

Schick encontrou seu lugar no RB Leipzig, clube que decidiu mantê-lo. A diretoria tem essa opção no contrato, mas quer uma mudança para concretizar sua permanência.

O preço do jogador atualmente é de 29 milhões de euros, mas 'SportMediaset' afirma que o RB Leipzig já está negociando com Roma uma possível redução do preço.

A idéia do RB Leipzig é mantê-lo por 20 milhões, pedido que ainda depende de uma resposta vinda da capital italiana.

Em 19 jogos com o time da Bundesliga, o atacante de 24 anos nascido na República Checa foi titular em 13 e soma sete gols e duas assistências.