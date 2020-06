RB Leipzig se despediu de Timo Werner

O RB Leipzig deu seu último adeus a Werner. O atacante teve um momento de homenagem do clube antes da partida contra o Borussia Dortmund.

Foi a última atuação do atacante na Red Bull Arena. Dentro de algumas semanas, o artilheiro atuará com a camisa do Chelsea, que o comprou por cerca de 50 milhões de euros.

O atacante do RB Leipzig disputou 44 partidas na atual temporada, sendo 41 como titular. Nos 3.508 minutos em campo, ele marcou 32 gols e deu 13 assistências.

Ampadu, que pertence ao time inglês, também recebeu uma despedida da diretoria. Seu contrato de empréstimo está acabando e ele voltará ao clube inglês.