RB Leipzig solicita a volta de Josep Martínez, que não terminará a temporada no futebol espanhol

O goleiro Josep Martínez jogou seu último jogo com o UD Las Palmas neste domingo contra o SD Ponferradina, já que está indo para o RB Leipzig e não terminará a temporada na LaLiga SmartBank, de acordo com o que o clube da ilha informou nesta segunda-feira.

A entidade amarela chegou a um acordo com o clube em janeiro passado para sua transferência, que entraria em vigor em 1º de julho, mas as conversas com o RB Leipzig permitiram ao goleiro de 22 anos de Valência disputar os dois últimos jogos, contra SD Huesca - nesta quinta-feira - e Ponferradina.

Assim, fecha-se a etapa de Josep Martínez na União Desportiva Las Palmas, clube em que ingressou na temporada 2017-18 para se juntar à subsidiária Las Palmas Atlético, vindo das categorias inferiores do Barcelona.

Em sua segunda temporada em Gran Canaria, ele foi convocado por Pepe Mel, que estreou no primeiro time contra o CD Lugo no Estádio de Gran Canaria (4-1).

No último verão, ele deu seu salto definitivo para a equipe principal e, nesses meses, acumulou um total de 21 partidas defendendo o gol amarelo, além de ser incluído duas vezes na convocação da Seleção Espanhola Sub-21.

"O UD Las Palmas agradece sua dedicação e profissionalismo ao longo deste tempo e deseja boa sorte no seu futuro", afirmou o comunicado do clube.