RB Leipzig tropeça e deixa Bayern livre, leve e solto na ponta

Se tem alguém satisfeito com esse empate entre RB Leipzig e Bayer Leverkusen, é o Bayern de Munique. Os bávaros fizeram a sua parte contra o Hoffenheim e ligara o secador contra o rival para se isolar na liderança da Bundesliga.

Os visitantes saíram na frente com Bailey aos 29 minutos, aproveitando o cruzamento de Havertz. O empate dos donos da casa empataram pouco tempo depois com Schick de cabeça. E foi tudo!

Somando apenas um ponto com o empate, o RB Leipzig chegou aos 49 e viu o Bayern de Munique abrir três de vantagem na liderança. O Bayer Leverkusen é o 5º com 44, dois atrás do Monchengladbach, que fecha a zona de classificação para a Champions.

Na próxima rodada os vice-líderes visitam o Wolfsburg (7º), enquanto o Bayer Leverkusen recebe o Eintracht Frankfurt (12º).