RB Leipzig x PSG bate recorde mundial no Facebook

A semifinal da Champions League entre RB Leipzig, da Alemanha, e PSG, da França, já ganhou contornos históricos antes mesmo do término do primeiro tempo do encontro realizado nesta terça-feira (18) no Estádio da Luz, em Lisboa. Isso porque o duelo bateu o recorde mundial de audiência em transmissões esportivas no Facebook.

O encontro entre as equipes europeias superou os números vistos no Gre-Nal da Libertadores 2020, que terminou sem gols e com as várias confusões e brigas em campo sendo vistas por 2,1 milhão de pessoas na rede social.

Antes mesmo do primeiro tempo entre RB Leipzig e Paris Saint-Germain terminar, o pico da audiência chegou a 2.9 milhões. O recorde foi comemorado pelo narrador André Henning, do Esporte Interativo, durante a transmissão.

Qual é o maior recorde nas transmissões pela internet?

Apesar de ter batido o recorde mundial do Facebook, que teve exclusividade para passar o evento na internet, o recorde mundial ainda pertence ao Fluminense x Flamengo válido pela final da Taça Rio 2020, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Na ocasião, o Fla-Flu teve pico de 3,6 milhões de internautas no YouTube.