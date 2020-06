Assim vivemos o RB Leipzig - Paderborn

94'

Com o resultado, o RB Leipzig deixa de passar do Borussia Dortmund e permanece no terceiro lugar com 59 pontos. Já o Paderborn segue na lanterna da Bundesliga, mas agora com 20 pontos. Na próxima sexta-feira, o time de Julian Nagelsmann visita o Hoffenheim pela 31ª rodada. Um dia depois, o Pederborn recebe o Werder Bremen.