Read Madrid também vai reduzir o salário do time B

Jogadores do segundo time do Real Madrid também terão redução nos salários causada pela crise do coronavírus. Especificamente, 10% menos. Caso a bola não volte a rolar nesta temporada, o corte será de 20%. Foi isso que o jornal 'AS' divulgou, e que não foi anunciado pelo clube em seu comunicado oficial.

A diretoria havia citado apenas os cortes para o grupo de Zidane, que terão as mesmas porcentagens.

A quantia que a equipe economizará será consideravelmente menor do que a equipe principal, uma vez que jovens jogadores revebem valores inferiores aos mais velhos. Mesmo assim, é uma medida considerada fundamental pela diretoria para amenizar os prejuízos econômicos.

Estima-se que, com os salários do primeiro time que será poupado, sejam gastos 50 milhões de euros a menos - e 100 milões se a Liga for cancelada.