VÍDEO: quando o Real atropelou o Bayern de Guardiola na Champions

A Champions League é um dos eventos mais esperados por todo fã de futebol. Independente do clube. Apenas os melhores estão em campo e o mundo todo para e observa cada lance.

Um dos jogos mais memoráveis aconteceu na semifinal da Liga dos Campeões de 2014, quando o Real Madrid se encarregou de entristecer o dia do Bayern de Munique de Pep Guardiola. Com gols de Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, dois de cada, os Merengues aplicaram um histórico 4 a 0 para despachar os alemães dentro de casa - a partida de ida, no Bernabéu, havia sido 1 a 0 para o clube espanhol.

No vídeo abaixo você confere os melhores lances desse jogo inesquecível.