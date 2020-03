Real Betis 6 x 19 Real Madrid

Desde a temporada 2012-13, em 24 de novembro de 2012, o Real Madrid não sabe o que é perder no Benito Villamarín, uma campanha em que os visitantes não conseguiram passar do 1 a 0 diante do Betis pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

As duas equipes se encontraram cinco vezes mais, e os anfitriões nunca mais somaram pontos. Foram quatro quatro vitórias e um empate da equipe do Santiago Bernabéu.

No saldo de gols, a superioridade fica ainda mais evidente. Enquanto o Real Madrid balançou as redes 19 vezes, o Betis marcou seis gols.

Desde a última derrota, o time da capital somou um assombroso 5 a 0, um empate em 1 a 1 na campanha 2015-16, uma goleada por 6 a 1 na temporada 2016-17, um 5 a 3 na campanha 2017-18 e um 2 a 1 no ano passado.

Mais do que manter o bom retrospecto, o time de Zinedine Zidane busca mais uma vitória com o objetivo de retomar a liderança do Campeonato Espanhol, posição perdida para o Barcelona, que derrotou a Real Sociedad por 1 a 0 neste sábado.