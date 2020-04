Real Betis confecciona batas cirúrgicas

O Real Betis, por meio de sua Área Social e sua fundação, lançou uma iniciativa para a preparação, por parte de seus fãs, de batas cirúrgicas, para os quais a entidade lhes fornecerá todo o material necessário para a confecção.

A Fundação Real Betis informou nesta quinta-feira que, com este projeto, incluído em suas ações de combate à pandemia de coronavírus, eles atribuirão essas batas, "um dos elementos mais necessários no momento", à equipe de saúde e residencial e outros centros que cuidam de doentes ou pessoas em risco.

A entidade fornecerá a seus seguidores interessados ​​'o tecido TNT verde' - que será cortado no centro de logística instalado no estádio Benito Villamarín para produzir vários materiais sanitários -, o padrão, as fitas e o elástico necessário para a confecção dos vestidos.

O Betis incentivou seus fãs a se unirem a essa iniciativa para dar sua "ajuda" e "esforço" em "tempos tão difíceis" e para ajudar a combater os efeitos da pandemia na sociedade.

Para poder participar, os interessados ​​devem ter uma máquina de costura e experiência em costura; ter fio em casa; morar na área metropolitana de Sevilla; e enviar seus dados pessoais por e-mail ao clube com o assunto 'Voluntário Batas Béticas'.

Entre outras ações, o Betis indicou que, nesta quinta-feira, entregou 300 máscaras de proteção à Polícia Local de Sevilla e aos Serviços de Emergência em Saúde do 061, além de 2.000 litros de leite ao comedor social em uma escola para atender famílias carentes da região do Bairro Torreblanca.