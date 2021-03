Real começa mal, mas vira e ultrapassa o Barcelona

Para o jogo de hoje, Sergio Ramos volta pouco mais de um mês após sua cirurgia para corrigir problema no menisco interno do joelho esquerdo. Fede Valverde, Isco e Vinicus também foram novidades do Real Madrid entre os titulares.

Com 54 pontos, o Real Madrid entrou em campo como terceiro colocado, atrás de Barcelona (56) e Atlético de Madrid (62). Uma vitória levaria os merengues a ultrapassarem os 'culés'.

Desde o começo da partida, a pressão foi total do time da casa, que acabava desperdiçando suas chances por falta de domínio ou chutes sem direção de Isco.

Lucas Vázquez também teve chances ao ser acionado na área, mas acabava errando na devolução. Porém, o maior erro merengue surgiu dos pés de Benzema: Vini recebeu em contra-ataque, tocou para Benezma na área e ele sozinho... chutou para fora.

A equipe visitante chegou algumas vezes com perigo. Primeiro, um cruzamento perigoso na área do Real, Carrillo desviou de cabeça mal e quase Boyé conseguiu chegar para empurrar para o gol. Pouco tempo depois, Morente cruzou na área, Varane afastou mal e sobrou para Fidel mandar de cabeça para o meio da pequena área, mas Courtois conseguiu voar e desviar com a ponta dos dedos uma bola que ia chegando para ser cabeceada para o fundo do gol.

Uma primeira metade com maior domínio merengue, mas com boas chances do visitante. Porém, sem a rede balançar.

Para o 2º tempo, a pressão continuou sendo feita pelo lado merengue: Mendy cruzou no 2º pau, Benzema domina, girou e chutou na rede... pelo lado de fora.

Courtois, depois, fez uma bela defesa já no chão em chute de Carrillo no meio da área sem marcação nenhuma, mas não conseguiu evitar o que aconteceu dois minutos depois: gol do Elche para abrir o placar. Escanteio cobrado na entrada da pequena área e Dani Calvo apareceu sozinho para mandar de cabeça uma bola na trave que entrou no gol.

A equipe merengue pressionou ainda mais para correr atrás do prejuizo. E deu certo, pois o gol do empate aconteceu pouco tempo depos: em curta cobrança de escanteio, Modric mandou a bola na entrada da pequena área, onde Benzema subiu e mandou para o fundo do gol.

O modesto Elche foi se recuando ainda mais e Casemiro tentava a todo custo deixar o seu, mas pecava na falta de pontaria. Seja em chutes de fora da área, seja em bolas cabeceadas.

E quando o empate já vinha sendo aceito como o resultado final, Benzema aparece outra vez e faz o gol da virada já nos acréscimos: Rodrygo recebeu cruzamento e ajeitou para Benzema. O francês tocou novamente para Rodrygo, que ajeito de peito para KB9 soltar uma bomba de primeira no cantinho do gol. Um golaço para colocar um ponto final na disputa.

Com o resultado, o Real Madrid chega a 57 pontos e ocupa a 2ª posição, com um ponto a mais do que o Barcelona e cinco pontos atrás do líder Atlético de Madrid.