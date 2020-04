As apostas do Real para a contratação de Pogba

Para Paul Pogba a prioridade na próxima janela é ir para o Real Madrid, jogar sob comando de um de seus heróis da bola, Zinedine Zidane. Com o contrato junto ao Manchester United para se encerrar em 2021, o clube também parece estar interessado em negociar o campeão da Copa do Mundo de 2018.

Francês, Pogba tem seu conterrâneo Zidane com uma das principais referências dentro do futebol e, segundo o jornal 'The Sun', a possibilidade de trabalhar com um de seus ídolos o agrada muito. "Paul cresceu com Zidane como seu herói e gostaria de tocar para ele em algum momento de sua carreira", disse uma fonte dos Reds ainda em 2018.

Do outro lado, o treinador do Real também teria interesse em trabalhar com o jogador de 27 anos. De acordo com o Mundo Deportivo, o francês está nos planos de Zidane desde que eles reassumiu o comando do clube merengue, em março de 2019.

Enquanto o Real tem interesse na contratação do jogador, apesar de suas lesões, parte da alta cúpula dos Reds acredita que este é o momento certo de vender Pogba, mesmo que seu preço - estipulado inicialmente em mais de € 100 milhões - caia devido a crise do coronavírus.

A queda no preço de Pogba pode ser exatamente a cereja do bolo para o Real, que cogitava a contratação desde que o valor a ser pago fosse acessível.

Além dos madrilenhos, a Juventus também estaria interessada em reaver seu ex-jogador. A possibilidade de uma troca envolvendo De Ligt está sendo cogitada pela Velha Senhora, para repetir a transação que fez em 2012, quando tirou o mesmo Pogba do mesmo Manchester United.

O Bayern de Munique também está sendo apontado como um possível destino para jogador que, apesar de todas as especulações, tem o Real Madrid como prioridade.

Como bônus para o clube merengue, a contratação de Pogba, segundo o The Sun, faria o United ir atrás de um substituto e, ao que consta, o favorito é Saúl Ñíguez, principal jogador do rival madrilenho do Real, o Atlético.