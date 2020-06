Real e Rennes avançam em negociação por Camavinga

O Real Madrid teria dado um grande passo para a contratação de Camavinga. Assim adiantou o veículo francês, 'RMC Sports'. A emissora fala a respeito de uma oferta entre 60 e 70 milhões pelo jovem meia do Rennes.

Florentino Pérez teria acelerado as negociações nos últimos dias ao tomar conhecimento de que Camavinga prioriza jogar no Real Madrid.

A citada fonte afirma também que a boa relação entre Zinedine Zidane e François-Henri Pinault, dono do Rennes, é um dos motivos para a operação avançar.

No entanto, o presidente do clube, Nicolas Holveck, voltou a se manifestar publicamente contra a saída da jovem revelação do futebol francês.