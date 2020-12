Real faz treino intenso de velocidade e finalização para encarar o Elche

A equipe do Real Madrid concluiu o treino de preparação para o jogo da rodada 16 da LaLiga contra o Elche, no estádio Martínez Valero. Durante a sessão, os jogadores realizaram uma série de exercícios de velocidade e finalização com a bola.

O Real divide a liderança da competição com o rival Atlético de Madrid, ambos com 32 pontos, mas os 'colchoneros' levam a melhor nos critérios de desempate.

O último duelo do ano será contra o Elche, que atualmente ocupa a 17º de LaLiga com 15 pontos conquistados.

Confira no vídeo acima a preparação da equipe de Zidane!