Real fica no quase e vê o Atlético entrar livre, leve e solto em 2021

Assim como o Barcelona, o Real Madrid também encerra o ano de 2020 com um resultado que pode ser considerado como um tropeço, já que um empate com uma equipe que luta contra o rebaixamento é pouco para um time que quer ser campeão.

Zidane apostou por Asensio e Marcelo na equipe titular contra o conjunto alicantino. O time merengue começou melhor, mas logo começou a sofrer com as jogadas nas costas do lateral brasileiro.

No ataque, Marcelo foi o de sempre, e quase abriu o placar aos 12 minutos. Quando Asensio ajeitou de cabeça e o lateral chegou soltando uma bomba, carimbando o travessão de Badia.

Minutos depois o Real conseguiu acertar o alvo com mais uma participação interessante de Asensio. O espanhol soltou uma bomba de fora da área e acertou mais uma vez o travessão de Badia, no rebote Luka Modric desviou de cabeça para abrir o placar.

Aos 35' um lance curioso de 'quase pênalti', isso porque Modric chutou, a bola desviou na zaga do Elche e o árbitro marcou pênalti. No entanto, após revisar o lance no monitor, o juizão percebeu que a bola tocou no joelho do zagueiro e voltou atrás na marcação.

Na volta do intervalo, tivemos pênalti sim, mas dessa vez a favor do Elche. Aos 50', Carvajal agarrou Barragán dentro da área e o árbitro apontou a penalidade. Fidel foi para a cobrança e não deu chances para Courtois.

O Real ainda buscou bastante o segundo gol, mas parou nas grandes defesas do goleiro Badia, que segurou o resultado.

Com o resultado o Real Madrid encerra o ano de 2020 na vice-liderança do Campeonato Espanhol com 33 pontos, dois a menos que o líder Atlético de Madrid. Já o Elche é o 15º com 16 pontos.

Na próxima rodada, o time de Zidane recebe o embalado Celta de Vigo (7º) no dia 2 de janeiro, enquanto o Elche visita o Athletic de Bilbao (11º) no dia 3.