Real Madrid: a equipe da LaLiga que menos descansará

A LaLiga está de volta. Foi duro esperar, mas, finalmente, todo bom fã de futebol pode começar a respirar com facilidade em sua sala de estar, aproveitando o retorno do futebol ao território espanhol.

O derby de Sevilla-Betis deu a largada e os destaques da rodada serão vistos no sábado e domingo, quando o Barcelona visitar Mallorca e o Real Madrid receber o Eibar no Di Stéfano.

Com foco nos de Zidane, os merengues começam neste domingo, 14 de junho e voltam a jogar quatro dias depois, especificamente no dia 18, quando visitarem a Real Sociedad.

Com pouco tempo para descansar, no dia 24 de junho eles retornam a Di Stéfano para receber o Mallorca, enquanto no dia 28 de junho viajam ao território catalão para enfrentar o Espanyol.

Uma enxurrada de partidas para os merengues com quase nenhum descanso. Algo que não foi bem recebido nos escritórios do Bernabéu, segundo o 'AS', já que consideram que eles têm menos descanso do que seu eterno rival, o Barcelona.

Um estudo do usuário do Twitter Manu Carrasco mostra que, nas primeiras cinco rodadas da LaLiga, o Real Madrid acumulará 74 horas e meia a menos de descanso que seus rivais, tornando-o o time que terá menos tempo para se recuperar entre os jogos.