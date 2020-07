Real Madrid abre conversas com Leverkusen por Reinier

Disposto a negociar Reinier por empréstimo na próxima temporada, o Real Madrid, segundo 'Goal' apurou, já abriu conversas concretas com o Bayer Leverkusen. O clube espanhol vê com bons olhos a saída por um curto período do jovem meia-atacante à Bundesliga.

Na visão dos merengues, o futebol alemão pode dar uma importante experiência tática e técnica para o brasileiro, que, aos 18 anos, ainda teria a oportunidade de disputar a Liga Europa. Nos últimos dias, vale destacar, o ex-flamenguista também foi sondado pelo Real Valladolid.

Desde que foi contratado do Flamengo, por 30 milhões de euros, Reinier disputou apenas três jogos e marcou dois gols oficiais, todos pelo Real Madrid Castilla. É encarado como um "jogador de futuro" por Zinedine Zidane, que atualmente conta com outros cinco brasileiros no elenco principal: Éder Militão, Marcelo, Casemiro, Rodrygo e Vinicius Junior.

"Vejo ele bem. É um jogador de futuro, ainda é muito jovem e acabou de chegar. Tem qualidade”, declarou rapidamente o francês, no fim de junho.

Dirigido hoje pelo holandês Peter Bosz, o Leverkusen, que terminou a Bundesliga na quinta colocação e ainda briga pelo título da atual edição da Liga Europa, tem dois nomes de origem brasileira no grupo: Wendell e Paulinho. Ao que tudo indica, Reinier seria contratado para ser um possível substituto de Kai Havertz, que, neste momento, é o grande alvo do Chelsea no mercado.